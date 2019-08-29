10 لاعبين من الوداد والرجاء.. عموتة يكشف عن لائحة “الأسود” النهائية تحضيرا لمباراة الجزائر

كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين،عن اللائحة النهائية للاعبين، المتألفة من 28 لاعبا، الذين سيخوضون المباراتين الوديتين، أمام كل من النيجر وبوركينافاسو يومي 5 و8 شتنبر القادم.

وتدخل المباراتان اللتان ستجريان بمراكش، في إطار استعدادات النخبة الوطنية المحلية للمقابلتين اللتين ستخوضها أمام المنتخب الجزائري، برسم التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بأثيوبيا عام 2020.

وعرفت القائمة تواجد 6 لاعبين من الوداد البيضاوي، 4 من الرجاء، 4 من نهضة بركان، 4 من حسنية أكادير، 3 من الدفاع الحسني الجديدي، 2 من الفتح الرباطي، 2 من أولمبيك خريبكة، ولاعب واحد من الجيش الملكي.

وفيما يلي اللائحة التي تم التوجيه الدعوة لها :