كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين،عن اللائحة النهائية للاعبين، المتألفة من 28 لاعبا، الذين سيخوضون المباراتين الوديتين، أمام كل من النيجر وبوركينافاسو يومي 5 و8 شتنبر القادم.
وتدخل المباراتان اللتان ستجريان بمراكش، في إطار استعدادات النخبة الوطنية المحلية للمقابلتين اللتين ستخوضها أمام المنتخب الجزائري، برسم التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بأثيوبيا عام 2020.
وعرفت القائمة تواجد 6 لاعبين من الوداد البيضاوي، 4 من الرجاء، 4 من نهضة بركان، 4 من حسنية أكادير، 3 من الدفاع الحسني الجديدي، 2 من الفتح الرباطي، 2 من أولمبيك خريبكة، ولاعب واحد من الجيش الملكي.
وفيما يلي اللائحة التي تم التوجيه الدعوة لها :
- سعد لكرو (أولمبيك خريبكة)
- نجيب المعتني ( أولمبيك خريبكة)
- رضا الهجهوج (أولمبيك خريبكة)
- محمد أمسيف (الفتح الرياضي)
- أيوب سكومة (الفتح الرياضي)
- هشام المجهد (اتحاد طنجة)
- زهير العروبي (نهضة بركان)
- عمر النمساوي (نهضة بركان)
- محمد علي بامعمر (الجيش الملكي)
- اسماعيل مقدم (نهضة بركان)
- العربي الناجي (نهضة بركان)
- زهير المترجي (الوداد الرياضي)
- أيوب الكعبي (الوداد الرياضي)
- بديع أوك (الوداد الرياضي)
- محمد الناهيري (الوداد الرياضي)
- يحيى جبران (الوداد الرياضي)
- اسماعيل الحداد (الوداد الرياضي)
- سفيان الرحيمي (الرجاء الرياضي)
- أيوب نناح (الرجاء الرياضي)
- محمود بنحليب (الرجاء الرياضي)
- حميد أحداد (الرجاء الرياضي)
- سفيان بوفتيني (حسنية أكادير)
- عبد الرحمان الحواصلي (حسنية أكادير)
- عبد الكريم البركاوي (حسنية أكادير)
- المهدي أوبيلا (حسنية أكادير)
- مروان هدهودي (الدفاع الحسني الجديدي)
- المهدي قرناص (الدفاع الحسني الجديدي)
- يوسف أكردوم (الدفاع الحسني الجديدي)
كانت هذه تفاصيل خبر 10 لاعبين من الوداد والرجاء.. عموتة يكشف عن لائحة “الأسود” النهائية تحضيرا لمباراة الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.