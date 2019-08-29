الحسيمة..اصطدام شاحنة بحاجز صخري يربك حركية السير

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تسبب اصطدام شاحنة بحاجز صخري، اليوم الخميس، بالحسيمة، إلى قطع الطريق المتواجدة بمنعرج بوجيبار لساعات، دون وقوع خسائر بشرية.
وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن السائق فقد سيطرته على المقود، ما تسبب في انزلاق شاحنته نحو منعرج بوجيبار واصطدامها بحاجز صخري، دون أن يصاب بأدى، فيما خلف الحادث حالة من الإرتباك على مستوى السير والجولان.
عناصر الشرطة حلت بعين المكان بعد وقوع الحادث، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما قامت بتسهيل عملية المرور لعشرات السيارات العالقة.
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