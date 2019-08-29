تونسي مرشح بقوة لتعويض رحيل أزارو عن الأهلي المصري

لم يعد يفصل المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو، عن مغادرة فريق الأهلي المصري، سوى عرض جدي من أحد الأندية الخليجية أو الأروبية التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن عبر النادي المصري عن رغبته في تسريحه.
تقارير صحفية تونسية، أكد بأن النادي المصري، بدأ رحلة البحث عن بديل اللاعب من تونس، حيث تواصل مع مجموعة من الوكلاء من أجل جس نبض نادي الصفاقسي التونسي، وذلك في أفق تقديم عرض لضم مهاجمه، ومهاجم منتخب تونس، فراس شواط.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأهلي المصري، لم يقدم بعد أي عرض لفراس شواط، ولناديه الأبيض والأسود، لكنه بمهد لذلك من خلال مجموعة من الاتصالات، مشددة على أن الاهلي لن يكون هو الفريق الوحيد الذي يتنافس على خدمات اللاعب الأسمراني.
ويبحث النادي المصري، على تسريح أزارو، في أقرب وقت ممكن، بعد أن تعرض لغوطات رهيبة من الجماهيرن إدارة النادي، بالإضافة إلى الإعلام المصري، وينتظر فقط التوصل بعرض إعارة مهم، أو عرض شراء، بأزيد من 4 ملايين دولار.
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