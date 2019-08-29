أثارت تصريحات لعامل إقليم تارودانت حول حادث السيول التي غمت أحد الملاعب الرياضية بجماعة “إيمي نتيارت” استياء عارما في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون دليلا على “تقصير المسؤول في أداء واجبه”.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو قصير، ظهر به العامل وهو يتحدث مع المواطنين وبعض المسؤولين عن الحادثة مساء أمس، واعدا إياهم بالبدء في البحث عن المفقودين بعد بزوغ ضوء الفجر.
واستنكر نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، انتظار السلطات حتى الصباح للبحث عن المفقودين، متسائلين عما إذا كانت ستتعامل بنفس المنطق لو تعلق الأمر بسياح أجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة تارودانت.. عامل الإقليم يخدل الجدل: غير يبان الضو ونقلبو على المفقودين.. وهدشي لي عطا الله -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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