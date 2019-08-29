فاجعة تارودانت.. العثماني: الحكومة معبأة للوقاية من تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة

في افتتاح لمجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، قال سعد الدين العثماني، إن الحكومة معبأة للوقاية من تكرار مثل حادث ملعب تارودانت، ليوم أمس.

وأوضح العثماني أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ما جرى بالتحديد في ملعب تارودانت، ثم تحديد المسؤوليات، بعد أن توفي عدد من الضحايا بسبب سيول اجتاحت المنطقة مساء أمس.

وأكد المتحدث أن “السلطات المحلية والسلطات المعنية كلها معبأة للعثور على المفقودين الآخرين”، مشددا على أن الحكومة “ستناقش في اجتماع اليوم التدابير والإجراءات الضروري اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة في مواقع أخرى”.

ودعا رئيس الحكومة إلى اليقظة واتخاذ الاحتياطات، وطالب جميع المتدخلين بالتعاون فيما بينهم لتفادي مثل هذه الحوادث، خصوصا مع التقلبات المناخية التي تتسبب في وقوعها.

وقال العثماني أيضا، “لابد من رفع درجة اليقظة، ومن واجب جميع الإدارات والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين التعبئة والتعاون لنتفادى في المستقبل مثل هذه الحوادث الحزينة”.