الجيش السوري يسيطر على نقاط استراتيجية بريف إدلب

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وكالة الأنباء الألمانيةالخميس 2019/8/29 07:24 م بتوقيت أبوظبي
قوات من الجيش السوري تشير بعلامات النصر بأحد مواقع القتال
أعلن مصدر عسكري سوري، الخميس، سيطرة قوات الجيش على أغلب بلدة التمانعة بريف إدلب بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين التابعين لحركة هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة والفصائل الإرهابية المتحالفة معها.
وأوضح المصدر العسكري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن قوات الجيش لا تزال تخوض معارك في البلدة التي سيطرت على أغلبها، وكبدت الإرهابيين عشرات القتلى والجرحى.
وكانت قوات الجيش السوري وسعت سيطرتها اليوم في ريف إدلب، حيث سيطرت على بلدة الخوين أهم نقاط فصائل المعارضة، مما سهل التقدم باتجاه التمانعة.
كما حقق الجيش السوري الفترة الماضية تقدما واسعا على الأرض، وحاصر عددا كبيرا من الحركات الإرهابية التي تدعمها تركيا بالأخص في منطقة إدلب.
وبدأت القوات السورية في الثامن من الشهر الحالي هجوماً تمكنت بموجبه من استعادة بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي؛ كما طوقت الجمعة الماضية أكبر نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك.
وفي وقت سابق الخميس، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.
ويهدف مشروع القرار أيضا إلى "وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، وحماية المدنيين والطواقم الطبية"، حسب المصادر نفسها.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن، الخميس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسن.
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