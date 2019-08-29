عدد من القضاة الجدد بالإمارات يؤدون اليمين القانونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى عدد من القضاة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بالإمارات اليمين القانونية، الخميس، أمام سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الإماراتي، بحضور المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد أصدر المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019 بتعيين عدد من القضاة الجدد بوظيفة رئيس بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية بالمحاكم الاتحادية.
وأكد سلطان بن سعيد البادي الظاهري، خلال استقباله القضاة الجدد بمكتبه بوزارة العدل، أهمية تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات.
وشدد على ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة، لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة من منظومة العدل والقضاء بالدولة.
شملت قائمة القضاة الجدد كلا من: وائل جميل مصطفى بسيوني، وأيمن أمين عبدالعظيم شاش، وأيمن حسن سناء الدين عبدالناصر الشافعي، وحسام الدين حسن مصطفى محمد خضر، وأحمد طلعت عبدالصادق محمد، وأحمد عبدالرحمن عبدالمقصود الدسوقي.
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