خالد بن سلمان يصل إلى البنتاجون للقاء وزير الدفاع الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، إلى البنتاجون للقاء وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
ومن المقرر أن يبحث الأمير خالد بن سلمان وإسبر سبل تعزيز علاقات التعاون بين السعودية والولايات المتحدة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
ومساء الثلاثاء الماضي، وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.
ويتضمن برنامج وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له خلال الزيارة لقاء عدد من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
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