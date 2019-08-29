رئيس وزراء كازاخستان: علاقتنا مع الإمارات نموذج يحتذى به

أكد أسكار مامين، رئيس وزراء كازاخستان، اليوم الخميس، أن العلاقات الإماراتية الكازاخستانية نموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وأشار، خلال استقباله الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الإمارات لدى كازاخستان في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة نورسلطان، إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات ومن بينها مجال الفضاء.

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واعتبر "مامين" مهمة أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية حدثا تاريخيا يصب في النجاحات غير المسبوقة التي حققتها دولة الإمارات في فترة زمنية قصيرة.

وخلال اللقاء، حمّل رئيس الوزراء الكازاخستاني تحياته إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

من جانبه، أشاد السفير الإماراتي بالعلاقات المتميزة بين الإمارات وكازاخستان في كافة المجالات، معربا عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على اهتمامه بدعم كل ما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

على صعيد آخر، التقى الدكتور محمد أحمد الجابر، يرلان نيسانبايف نائب وزير البيئة والجيولوجيا والثروات الطبيعية الكازاخستاني، في مقر الوزارة في العاصمة نور سلطان حيث تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات البيئية وإمكانية تعزيزها وتطويرها.