السعودية والإمارات والبحرين تبحث تعزيز علاقات التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، وأحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالسعودية، تعزيز علاقات التعاون ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع، في المنامة، اليوم الخميس، تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الدول الثلاث، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة.





وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع التنسيق والتشاور إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية وسبل مواجهة التحديات في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم لدولها وشعوبها.

