عمران خان يدعو إلى تظاهرات ضخمة بشأن كشمير الجمعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مواطنيه إلى التظاهر بكثافة الجمعة في كافة أنحاء البلاد تنديداً بالظروف التي تعيشها المنطقة الواقعة تحت سلطة الهند في كشمير، محور خلافات البلدين.

وكتب على موقع تويتر "أتمنى أنّ يخرج كل الباكستانيين (الجمعة) بين الساعة 12,00 و12,30 (7,00 و7,30 ت غ) لإظهار تضامنهم مع الشعب الكشميري".

وأضاف "علينا توجيه رسالة قوية إلى الكشميريين للقول إنّ أمتنا تقف بحزم إلى جوارهم".

وسبق أن دعا خان الباكستانيين في وقت سابق خلال الأسبوع إلى التظاهر كل أسبوع إلى حين توجهه إلى نيويورك للمشاركة في نهاية ايلول/سبتمبر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث وعد بطرح القضية هناك.

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعاً بين الدولتين مذ قررت نيودلهي في بداية الشهر الحالي إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح كشمير وضعاً خاصا.

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وتخضع تلك المنطقة منذ أربعة أسابيع لأحكام حظر التجوّل وتمّ قطع الاتصالات فيها. كما أوقف آلاف الأشخاص بحسب ما قالت مصادر محلية لفرانس برس.

وردّت الهند بغضب على دعوة خان إلى التظاهر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رافيش قمر "نشجب بشدة التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين الباكستانيين بخصوص مسائل داخلية تخص الهند".

ويأتي إعلان خان بعدما كشف الجيش الباكستاني صباح الخميس تجربة صاروخ قادر على حمل "أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية".