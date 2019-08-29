ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع طالبان

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الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس ان الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في افغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لانهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما. وقال ترامب في مقابلة مع الاذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز "سنخفض عديد جنودنا الى 8600 وسنرى بعد ذلك. سنكون دائما موجودين" في افغانستان.

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