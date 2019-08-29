انت الان تتابع ترامب: أمريكا والصين تعقدان محادثات يوم‭ ‬الخميس "على مستوى مختلف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفاوضين من الولايات المتحدة والصين من المقرر أن يعقدوا في وقت لاحق يوم الخميس محادثات ”على مستوى مختلف“ تهدف لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال ترامب في مقابلة مع راديو فوكس نيوز ”هناك محادثات مقررة اليوم على مستوى مختلف“.