الان تتابع مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية بالسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أدان مجلس الأمن، بأشد العبارات هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على منشآت مدنية في السعودية. وطالب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي بوقف استهداف المنشآت المدنية السعودية بلا أي شروط مسبقة.

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