الان تتابع الأمم المتحدة: تلقينا تقارير عن مقتل أطفال ونساء في غارات على منشآت طبية بإدلب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك، إن هناك مدن سورية عدة تعرضت للتدمير في مناطق خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن مقتل أطفال ونساء بغارات على منشآت طبية في إدلب.
وأضاف خلال كلمة له بجلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، اليوم الخميس، أن منظمات الإغاثة تقوم بما في وسعها لإغاثة 3 ملايين سوري في شمال البلاد.
فيما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مقتل العديد من المدنيين السوريين بالعمليات العسكرية في إدلب، محذرًا من اندلاع صراع إقليمي جراء التصعيد العسكري في سوريا.
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