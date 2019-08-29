ترامب: واشنطن ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع طالبان

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عامًا.

وقال ترامب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز: “سنخفض عدد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك سنكون دائمًا موجودين في أفغانستان”.