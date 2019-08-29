ترامب وأردوغان بحثا هاتفيا عدة قضايا منها التجارة وسوريا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" ونظيره التركى "رجب طيب أردوغان"، بحثا هاتفيًا أمس الأربعاء، عددا من القضايا منها التجارة والوضع الإنسانى فى إدلب بسوريا.



وكشفت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، نبأ الاتصال أمس الأربعاء، وقالت إن الرئيسين اتفقا على التعاون لحماية المدنيين فى إدلب، وذلك بعد أن استهدفت طائرات يعتقد أنها سورية أو روسية مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة فى شمال غرب سوريا.

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