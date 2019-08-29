شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: سنُبقي 8600 جندي في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.

وقال ترمب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز «سنخفض عدد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك. سنكون دائما موجودين في أفغانستان».