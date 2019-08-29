عفيف عبود: اتجاه نحو إقرار "إفادة التعليم من المكتب" التي تحول دون السمسرات

كشف نقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات ​عفيف عبود​ "أنّه عقد لقاءً مع أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رمزي سلامة، الّذي أكد أنّ الميادين المغلقة للتدريب على المهارات الأساسيّة لقيادة المركبات الآليّة ستكون على أملاك للدولة اللبنانية، لأنّ الهدف منها خدمة المواطن، حيث يكون التدريب فيها مجانًا ودون أيّ كلفة إضافيّة، لا على المواطن ولا على المكتب".

ولفت في حديث إلى وكالة "اخبار اليوم"، إلى "أنّني عبّرت أمام سلامة عن وجهة نظرنا بالنسبة إلى هذا موضوع الميادين، فإذا كان لدى صاحب مكتب السَوق مساحة خاصّة له يمكن أن يدرّب فيها، لكنّنا ضدّ الميادين الّتي يستفيد منها أصحاب المال والنفوذ، الأمر الّذي سيؤدّي إلى ضغط على التلاميذ وعلى الجهات الفاحصة. هذا إلى جانب الاحتكار الّذي ينعكس سلبًا على أصحاب المكاتب"، مبيّنًا أنّ "هنا نقل عبود عن وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ تأييدها لضبط الموضوع".

وأوضح عبود أنّ "لكلّ مواطن حرية تقديم طلب للحصول على دفتر سواقة دون الحاجة إلى ساعات التدريب المحدّدة بـ15"، مشيرًا إلى أنّ "الاتجاه نحو إقرار "إفادة التعليم من المكتب"، فيكون المرور بالمكتب إجباريًّا لا سيما لناحية الإجابة على الأسئلة. لكن في الوقت عينه لا إلزامية بعدد معين من الساعات، وقد لا يحتاج البعض إلى أكثر من ساعة". وأفاد بأنّ "إفادة التعليم من المكتب" تحول دون السمسرات".

وذكر أنّ "هناك 615 مكتبًا موجودًا على جدول النقابة، تمّ التجديد لـ289 فقط، وهي الّتي تلتزم بالشروط المحدّدة".