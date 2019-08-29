أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح السير على أوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا، وحركة المرور كثيفة في المكان".
وكانت قد أعلنت الغرفة في وقت سابق، "قطع السير على الأوتوستراد وتحويله باتجاه الطريق البحرية، بسبب تسرّب مادة البنزين".
وكان قد ذكر مراسل "النشرة" في صيدا أنّ "سائق صهريج محروقات فَقد السيطرة عليه، ممّا أدى إلى انحرافه عن مساره واصطدامه بحائط في منطقة الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي"، لافتًا إلى أنّ "عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لـ"مؤسسة معروف سعد" وعناصر الدفاع المدني قد حضروا إلى المكان وعملوا على إسعاف السائق ونقله إلى المستشفى".
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