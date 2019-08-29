نتانياهو: لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأعدائنا بالتزود بأسلحة فتاكة ضدنا

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى "أنّنا كشفنا اليوم النقاب عن جزء من مشروع ​الصواريخ​ الدقيقة التابع ل​إيران​ ولـ"حزب الله"، مؤكّدًا "أنّنا مصمّمون على إحباطه".

وركّز في تعليق باللغة العربية على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هدف النشر هو التوضيح بأنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأعدائنا بالتزوّد بأسلحة فتاّكة ضدّنا. قد قلت لهم هذا الأسبوع إنّ عليهم أن يحذروا بأفعالهم واليوم أقول لهم: "ديروا بالكم".