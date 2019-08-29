لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى "أنّنا كشفنا اليوم النقاب عن جزء من مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران ولـ"حزب الله"، مؤكّدًا "أنّنا مصمّمون على إحباطه".
وركّز في تعليق باللغة العربية على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هدف النشر هو التوضيح بأنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأعدائنا بالتزوّد بأسلحة فتاّكة ضدّنا. قد قلت لهم هذا الأسبوع إنّ عليهم أن يحذروا بأفعالهم واليوم أقول لهم: "ديروا بالكم".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأعدائنا بالتزود بأسلحة فتاكة ضدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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