حصيلة تفتيش وزارة العمل: إقفالان و53 ضبطا و14 إنذارا

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة العمل​، أنّ "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًّا، حرصًا على احترام القانون، وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية الّتي أطلقها وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، وتمّ ذلك بمؤازرة ​قوى الأمن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة، حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وأوضح في بيان، أنّ "التفتيش اليوم الخميس 29 آب شمل 12 منطقة، هي: ​فردان​، جبيل، ​الغازية​، شكا، ​البترون​، ​تعنايل​، حلبا، ​برقايل​، ​تبنين​، ​مدينة النبطية​، ​بوداي​ والسعيدة، وقد زار المفتشون 54 مؤسّسة ومحلًّا"، مبيّنًا أنّ "النتيجة بالأرقام هي: إقفالان، 53 ضبطًا و14 إنذارًا".