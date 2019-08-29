حصيلة تفتيش وزارة العمل: إقفالان و53 ضبطا و14 إنذارا

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العمل، أنّ "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًّا، حرصًا على احترام القانون، وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية الّتي أطلقها وزير العمل كميل أبو سليمان، وتمّ ذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة، حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
وأوضح في بيان، أنّ "التفتيش اليوم الخميس 29 آب شمل 12 منطقة، هي: فردان، جبيل، الغازية، شكا، البترون، تعنايل، حلبا، برقايل، تبنين، مدينة النبطية، بوداي والسعيدة، وقد زار المفتشون 54 مؤسّسة ومحلًّا"، مبيّنًا أنّ "النتيجة بالأرقام هي: إقفالان، 53 ضبطًا و14 إنذارًا".
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