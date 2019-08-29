خضر قرر منع استعمال الطائرات المسيرة للتصوير والدراجات النارية حيث مجالس عاشوراء ببعلبك الهرمل

أصدر محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، قرارين للحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في المجالس العاشورائية.

وقضى القرار الأول بـ"منع استعمال الطائرات المسيّرة للتصوير فوق المدن والقرى والبلدات حيث تُقام المجالس العاشورائية ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل، لأنّ إستعمالها قد يشكّل خطرًا وتهديدًا على سلامة الأهالي، وتفاديًا لأيّ عمل أمني قد يلحق الأذى والضرر بالأشخاص الّذين يحبّون هذه المجالس". وكلَّف ​القوى الأمنية​ المتواجدة في المنطقة "تطبيق مضمون هذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين".

وقضى القرار الثاني بـ"منع اقتراب الدراجات النارية من مراكز إقامة المجالس العاشورائيّة ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل، لأنّ وجودها قد يشكّل خطرًا على المشاركين في هذه المجالس، وتفاديًا لأيّ عمل أمني قد يلحق الأذى والضرر بهم، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة". كما كلّف خضر القوى الأمنية المتواجدة في المنطقة، "تطبيق مضمون هذا القرار، تاركًا لها تقدير المسافة اللازمة الّتي يقتضي تطبيقها على هذه الدراجات".