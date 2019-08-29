الحريري التقى عربيد وعرض معه اوضاع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

التقى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​ وبحث معه أوضاع المجلس ونشاطاته وشؤونا عامة.

من جهة اخرى استقبل الحريري وفدا من ​غرفة التجارة والصناعة​ في ​سلطنة عمان​ برئاسة قيس بن محمد اليوسف في حضور وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​.

وفي تصريح له لفت اليوسف الى اننا "بحثنا في عدد كبير من الجوانب الاقتصادية والقطاعات التي يمثلها الوفد واهتماماته في قطاع الصناعة والتعليم والمعارض والامتياز التجاري والاعلام الاقتصادي، ونتمنى من خلال اللقاءات التي سنعقدها غدا ان يتم التواصل ما بين أصحاب الاعمال العمانيين ونظرائهم اللبنانيين لان لدى الشركات اللبنانية خبرات وجودة في منتجاتهم، كما نتمنى من خلال هذه الزيارات واللقاءات المرتقبة زيادة في التبادل التجاري والشراكة في الشركات والاستثمارات المشتركة بين الطرفين".