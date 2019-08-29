رسميا.. تكليف كونتي بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جوزيبي كونتي

ويتوقع أن يحصل كونتي على بضعة أيام لإجراء مشاورات سياسية للتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي (يسار وسط) للعمل معا ضمن ائتلاف جديد.

وقبل كونتي بهذا التكليف وسيقوم بمشاورات مع الأحزاب السياسية لبضعة أيام للحصول على غالبية في البرلمان.

وأعلن زعيم حركة 5 نجوم، لويغي دي مايو، أن الاتفاق مع الحزب الديمقراطي يجب أن يوافق عليه أعضاء الحزب في تصويت الكتروني سيتم في عطلة نهاية الاسبوع.

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وتعيش إيطاليا منذ 3 أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما تسبب سالفيني، وزير الداخلية السابق، في الثامن من أغسطس بانهيار الائتلاف الذي شكله مع حركة 5 نجوم، ثم استقالة كونتي في 20 من الشهر متهما سالفيني بـ"تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة" قبل مصالح البلاد.

ويسعى ماتاريلا لإيجاد حل للأزمة السياسية خصوصا وأن ديون إيطاليا ضخمة ويتعين على البلاد الموافقة على موازنة في الأشهر المقبلة.