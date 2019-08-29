الجميل: السلطة السياسية مسؤولة عن كم الأفواه المنتقدة للتجاوزات بالجامعة اللبنانية

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ​سامي الجميل​، أن ​الجامعة اللبنانية​ هي صرح وطني يجب ان يبقى لكل اللبنانيين، رافضا خلال استقباله في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفداً من أصدقاء الجامعة اللبنانية، "التعديات والتجاوزات الحاصلة فيها محملاً المسؤولية للسلطة السياسية الراعية للمتجاوزين التي تتعرض مداورة للحريات العامة ،لاسيما حرية الرأي والتعبير والتي تسخّر بعض ​القضاء​ و​الأجهزة الأمنية​ لكَم الأفواه المنتقدة للتجاوزات في الإدارات العامة ومنها الجامعة اللبنانية".

وقد عرض الوفد للمشكلات التي تعاني منها الجامعة، من بينها ضرب الحريات المتمثل في الدعاوى المقامة من رئيس الجامعة اللبنانية ضد اكاديميين واعلاميين ونقابيين ورجال أعمال.

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