النشرة: اصطدام صهريج بالفاصل الحديدي على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "سائق صهريج محروقات فقد السيطرة عليه مما ادى انحرافه عن مساره واصطدامه بحائط في منطقة الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي"، مشيراً إلى أنه "حضر الى المكان عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعناصر ​الدفاع المدني​ وعملوا على اسعاف السائق ونقله الى المستشفى، كما حضرت ​القوى الامنية​ وعملت على تأمين ​السلامة المرورية​ بعد تسرب مادة ​البنزين​ في مكان الحادث مما تسبب ب​زحمة سير​ خانقة في المحلة".

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