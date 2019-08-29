الجميل: سوف نحضر الاثنين الى بعبدا ونطرح وجهة نظر المعارضة

أعلن رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ أنه "سوف نحضر الاثنين الى ​بعبدا​ ونطرح وجهة نظر المعارضة".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أطلع النواب خلال لقاء الاربعاء النيابي على أجواء اللقاء الاقتصادي المرتقب في القصر الجمهوري، مشيرا الى انه "بامكان اللبنانيين على المستويات الرسمية وذوي الاختصاص من المشاركين والمدعوين الى الاجتماع الخروج بنقطتين اساسيتين بالحد الادنى وبخطة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى. النقطة الاولى الوصول الى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الوقت الدستوري، والنقطة الثانية هي الكهرباء التي تشكل ثلث العجز في الموازنة العامة".

وأمل بري أن "يشكل اللقاء فرصة اساسية لاتخاذ قرارات جوهرية"، مجددا تأكيد "وجوب العمل من اجل تنفيذ كل القوانين التي ما زال يتم تجاهل تطبيقها واصدار المراسيم التطبيقية حيالها".