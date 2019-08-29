الجيش عثر على هيكل طائرة مسيرة في العديسة تبين أنها لعبة للهو

عثر ​الجيش اللبناني​ على هيكل طائرة مسيرة أصفر اللون، عند "البانوراما" في ​العديسة​ - قضاء مرجعيون، في المنطقة الواقعة بين الطريق العام والجدار الإسمنتي.

وبعد نقل الطائرة من مكانها للكشف عليها من قبل خبراء الجيش، تبيّن أنّها مجرّد لعبة للهو.