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الجيش عثر على هيكل طائرة مسيرة في العديسة تبين أنها لعبة للهو

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عثر ​الجيش اللبناني​ على هيكل طائرة مسيرة أصفر اللون، عند "البانوراما" في ​العديسة​ - قضاء مرجعيون، في المنطقة الواقعة بين الطريق العام والجدار الإسمنتي.

وبعد نقل الطائرة من مكانها للكشف عليها من قبل خبراء الجيش، تبيّن أنّها مجرّد لعبة للهو.

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