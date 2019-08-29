الجيش عثر على هيكل طائرة مسيرة في العديسة تبين أنها لعبة للهو

عثر الجيش اللبناني على هيكل طائرة مسيرة أصفر اللون، عند "البانوراما" في العديسة - قضاء مرجعيون، في المنطقة الواقعة بين الطريق العام والجدار الإسمنتي.
وبعد نقل الطائرة من مكانها للكشف عليها من قبل خبراء الجيش، تبيّن أنّها مجرّد لعبة للهو.
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