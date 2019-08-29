النشرة: انقلاب سيارة على طريق مجدل عنجر

افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "​انقلاب سيارة​ على طريق ​مجدل عنجر​ وقد عملت عناصر ​الدفاع المدني​ على نقل السائق الى ​مستشفى شتورا​ لتلقي العلاج".

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