مستشفى القديس جاورجيوس نظم مناورة لإطفاء حريق مفترض

نظم "مستشفى القديس جاورجيوس" الجامعي في ​بيروت​، بالتنسيق مع ​فوج إطفاء بيروت​ مناورة لإطفاء حريق مفترض رافقتها عملية إجلاء مفترضة للمرضى والعاملين في المستشفى، في إطار الدورات التدريبية الدورية التي ينظمها المستشفى للعاملين فيه من أطباء وموظفين، والمتعلقة بالحوادث الطارئة والكوارث.



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