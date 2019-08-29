مخزومي: لوقف الهدر الفعلي في الخزينة بدل المس بجيوب المواطنين

أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي خلال استقباله وفدا من حراك العسكريين المتقاعدين أنه "لن يألو جهدا في دعم المطالب المحقة للعسكريين وكل اللبنانيين". ووعدهم "بمتابعة هذا الملف حتى النهاية"، آملا أن "يتم التوصل إلى حل يحفظ حقوق العسكريين".
ودعا مخزومي إلى "وقف الهدر الفعلي في خزينة الدولة بدل المس بجيوب المواطنين وأصحاب الدخل المحدود، فالحل ليس عند رواتب الموظفين بل في الأملاك البحرية والهدر والإعفاءات للمصارف والأفراد".
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