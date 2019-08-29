افرام: منع تصدير الجلود الا بإجازات مسبقة خطوة ممتازة

أكد عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​نعمة افرام​ أننا "انتظرنا كثيرا منع تصدير الجلود إلا بإجازات مسبقة وهو ما ناديت به منذ رئاسة ​جمعية الصناعيين​"، مشيرا الى ان "الجلد مادة أولوية أساسية تساهم بتطوير صناعة الأحذية والجلديات في لبنان، ومنع تصديرها يعطي ​الصناعة​ المحلية قدرة تنافسية وحافزا لتصدير منتوجات جلدية بقيمة مضافة وجودة عالية وهذه خطوة ممتازة".

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