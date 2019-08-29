قوى الأمن: تدابير أمنية ومرورية في النبطية تزامنا مع إحياء ليالي عاشوراء

ذكرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "من المتوقّع البدء في إحياء مراسم ذكرى ​عاشوراء​ في مدينة النبطية اعتبارًا من الساعة 16:00 من تاريخ 31 آب 2019، وبحيث سيحضر هذه المناسبة جمع غفير من المواطنين".

وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، ومن أجل المحافظة على الأمن والنظام وتأمين حركة المرور خلال هذه الفترة، ستقوم دوريات قوى الأمن الداخلي اعتبارًا من الساعة 15:00 ولحين الانتهاء من المراسم من كلّ ليلة، باتخاذ تدابير السير الآتية:

* أوّلًا: منع مرور ووقوف السيارات في محيط النادي الحسيني في مدينة النبطية عبر النقاط التالية:

1- شارع السراي من السراي الحكومي مرورًا بالحسبة وحتّى مفرق مدرسة الإنجيلية.

2- شارع محمود فقيه من "فلافل العجمي" حتّى السرية القديمة.

3- من "استراحة النانا" حتّى السرية القديمة.

4- من السرية القديمة باتجاه "محطة المقدم" حتّى الساحة العامة.

5- من مثلث بئر القنديل حتّى السرية القديمة.

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6- خلف جبانة النبطية.

7- طلعة الشيخ عبد الحسين صادق - حي البيّاض.

* ثانيًا: على المواطنين الّذين لا يقصدون مدينة النبطية تحويل سير سياراتهم من مفرق ​كفرجوز​ باتجاه تول- من مفرق ​ميفدون​ باتجاه ​النبطية الفوقا​، من ​شوكين​ باتجاه ​زبدين​، من مفرق كفرمان/ جادة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ باتجاه ​مرجعيون​، مفرق "استراحة نانا" باتجاه بئر القنديل أو مفرق "حلويات الربيع" نحو ​المدرسة الإنجيلية​".

وطلبت المديرية من المواطنين "التقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، علمًا أنّ رافعات قوى الأمن ستعمل على رفع السيارات المخالفة".

كما أعلنت أنّ "بناءً على قرارات محافظ النبطية، ستُتّخذ خلال إحياء ليالي عاشوراء، التدابير التالية:

- منع إطلاق أي طائرة مسيَّرة (درون) ضمن أجواء مدينة النبطية، إلّا بعد الاستحصال على ترخيص من قبل الجهات المعنيّة.

- منع خروج الأجانب المقيمين ضمن ​محافظة النبطية​ من منازلهم، ومنع سير الدراجات الآلية، وذلك اعتبارًا من الساعة 17:00 لغاية الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي، بإستثناء دراجات التوصيل "Delivery".