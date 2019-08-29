شلق أكد حتمية التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة

أكد الأمين القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في لبنان ​نعمان شلق​، حتمية التمسك بمعادلة ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​ ، معتبرا أن هذه المعادلة الذهبية هي التي حافظت على الكرامة الوطنية وساهمت في صون سيادته واستقلاله الحقيقي.

كلام شلق جاء خلال زيارته مكتب وحدة الاعلام والعلاقات في ​حزب الله​ ولقاءه الحاج محمد عفيف النابلسي للتضامن معه و للتعبير عن موقف الحزب الداعم للمقاومة ووقوفه خلف قرار الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في اي قرار يتعلق في حق الرد على الاعتداءت الاسرائيلية الاخيرة على مواقع الحزب في ​سوريا​ والضاحية.

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