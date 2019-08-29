شبيب التقى جمعية تجار ومنشئي الأبنية ومخاتير الباشورة وزقاق البلاط

التقى محافظ بيروت القاضي ​زياد شبيب​، في مكتبه بالقصر البلدي، وفدًا من ​جمعية تجار ومنشئي الأبنية​ في ​لبنان​ برئاسة إيلي صوما والأمين العام أحمد الممتاز، وحضور عضوي مجلس ​بلدية بيروت​ محمد سعيد فتحة وفادي شحرور.

وتمّ البحث خلال الاجتماع في الصعوبات الّتي يعاني منها ​قطاع البناء​ خصوصًا في بيروت، والآليّة الّتي يمكن اتّباعها لتسهيل أمور المستثمرين.

والتقى أيضًا مخاتير الباشورة و​زقاق البلاط​، برئاسة رئيس ​رابطة مخاتير بيروت​ مصباح عيدو، وحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين ابراهيم حنا.

ولفت شبيب إلى "ثقته الكبيرة بدور المختار الاجتماعي والإنمائي، الّذي يجب أن يتخطّى تعقيب المعاملات، إلى الاهتمام بحاجات المنطقة"، واعدًا بأنّ "الاجتماعات ستكون دوريّة وتشمل جميع المخاتير وبخلق آليّة عمل لمتابعة كلّ شكاوى المواطنين ومشاكلهم ومطالبهم مباشرة مع جميع المخاتير".