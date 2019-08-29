الدفاع المدني: إخماد حرائق أعشاب مختلفة في عيترون والدبابية ودده وبرمانا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان في عيترون - بنت جبيل، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الدبابية - عكار وآخر شبّ في أعشاب يابسة في بيت الدين - الشوف".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب اليابسة بين بلدتي نيحا والنبي إيلى - البقاعيتين، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وامتدّ ليطال أكوامًا من النفايات في دده - الكورة وآخر شب في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة في ضهور زحلة، بالإضافة إلى حريق شبّ في أعشاب يابسة في قنابة برمانا - المتن".
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