الدفاع المدني: إخماد حرائق أعشاب مختلفة في عيترون والدبابية ودده وبرمانا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان في ​عيترون​ - ​بنت جبيل​، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الدبابية - عكار وآخر شبّ في أعشاب يابسة في ​بيت الدين​ - ​الشوف​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب اليابسة بين بلدتي نيحا والنبي إيلى - البقاعيتين، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وامتدّ ليطال أكوامًا من ​النفايات​ في دده - ​الكورة​ وآخر شب في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة في ضهور زحلة، بالإضافة إلى حريق شبّ في أعشاب يابسة في قنابة ​برمانا​ - ​المتن​".