الجيش: توقيف مجموعة مرتبطة بأحد أكبر تجار المخدرات ببرج حمود ومروج ببرمانا

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​ ، أنّ "دورية من ​مديرية المخابرات​ دهمت في منطقة ​برج حمود​ منزل المدعو "م. ن"، حيث أوقفته وبرفقته كلّا من المواطنين "ب. أ" و"ك. غ". من ثمّ دهمت الدورية المذكورة في ​الدكوانة​ منزل الأخير، وضبطت داخل المنزلين كميّة كبيرة من ​المخدرات​ وآلات لتصنيعها، وأسلحة وذخائر حربيّة وأعتدة عسكريّة، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الخلويّة واللاسلكيّة المختلفة".

وأوضحت في بيان، أنّ "المذكورين يرتبطون بشكل وثيق بالمدعو "ع. م."، وهو أحد كبار تجار المخدرات والمموّن الأساسي لهم"، مبيّنةً أنّ "في ​برمانا​، أوقفت دورية من المديرية أيضًا المدعو "أ. س"، لقيامه بترويج المخدرات وضبطت بحوزته كميّة مختلفة منها".

وذكرت المديرية أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".