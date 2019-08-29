الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لـ787 نازحا سوريا من مناطق مختلفة في لبنان

اعلنت المديرية العامـة للأمن العـام في بيان لها أن "​الأمن العام​ قام اعتباراً من صباح اليوم بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 787 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى ​الأراضي السورية​ عبر مراكز المصنع، ​القاع​ والعبودية الحدودية، ومن ​عرسال​ عبر معبر الزمراني على الحدود السورية"، مشيرة الى ان "دوريات من المديرية العامة للأمن العام واكبت النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها ​السلطات السورية​ لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة من نقاط التجمع المحددة في ​بيروت​، المصنع، ​طرابلس​، العبودية، ​النبطية​، صيدا، ​حاصبيا​، ​برج حمود​، القاع وعرسال حتى الحدود اللبنانية - السورية".

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