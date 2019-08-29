مجلس الأمن يدعو الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية دون شروط

دان ​مجلس الأمن الدولي​ هجمات "الحوثيين" على منشآت مدنية في ​السعودية​، مطالبا اياهم "بوقف هجماتهم على السعودية فوراً ودون شروط مسبقة". واعرب مجلس الأمن عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن.

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