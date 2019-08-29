لوكوك: مدن سورية عدة تعرضت للتدمير في مناطق خفض التصعيد

لفت منسق الشؤون الإنسانية في ​الأمم المتحدة​، ​مارك لوكوك​، إلى أنّ "هناك مدنًا عدّة دُمّرت في مناطق خفض التصعيد ب​سوريا​، ولا يوجد سبب أو ذريعة لذلك".

وأوضح في كلمته خلال جلسة ​مجلس الأمن​ حول سوريا، أنّ "سكان إدلب لا يمكن الوصول إليهم إلّا عبر الحدود"، مبيّنًا أنّ "كثيرين غادروا ​الركبان​ بسبب فقدان الأمل من تحسّن ظروف الحياة". وركّز على أنّ "الأمم المتحدة ستقدّم المساعدات الإنسانية لمن يقرّر البقاء في الركبان".