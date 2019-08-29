أعلن "البيت الأبيض" أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، بحثا هاتفيًّا أمس الأربعاء، بعدد من القضايا منها التجارة والوضع الإنساني في إدلب بسوريا".
وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية، في وقت سابق، أنّ "الرئيسين اتّفقا على التعاون لحماية المدنيين في إدلب، بعد أن استهدفت طائرات يُعتقد أنّها سوريّة أو روسيّة مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا".
وكانت قد نقلت قناة "سي إن إن ترك" عن اردوغان، إشارته للصحافيين خلال رحلة العودة من موسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنّ "القوات التركية على أهبّة الاستعداد على الحدود مع سوريا، وانّ العمليّة الخاصّة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تمضي بوتيرة سريعة".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب واردوغان بحثا هاتفيا بالوضع في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.