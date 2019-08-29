البيت الأبيض: ترامب واردوغان بحثا هاتفيا بالوضع في إدلب

أعلن "​البيت الأبيض​" أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، بحثا هاتفيًّا أمس الأربعاء، بعدد من القضايا منها التجارة والوضع الإنساني في إدلب ب​سوريا​".

وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية، في وقت سابق، أنّ "الرئيسين اتّفقا على التعاون لحماية المدنيين في إدلب، بعد أن استهدفت طائرات يُعتقد أنّها سوريّة أو روسيّة مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا".

وكانت قد نقلت قناة "سي إن إن ترك" عن اردوغان، إشارته للصحافيين خلال رحلة العودة من ​موسكو​ حيث التقى نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، إلى أنّ "​القوات التركية​ على أهبّة الاستعداد على الحدود مع سوريا، وانّ العمليّة الخاصّة بالاتفاق مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ يجب أن تمضي بوتيرة سريعة".