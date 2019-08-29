ترمب: الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان

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واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس ان الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في افغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لانهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.

وقال ترمب في مقابلة مع الاذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز "سنخفض عديد جنودنا الى 8600 وسنرى بعد ذلك. سنكون دائما موجودين" في افغانستان.

وينتشر حاليا في افغانستان ما بين 13 الفا و14 الف جندي اميركي بعدما بلغت ذورة عددهم 98 الفا العام 2011.

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واكد ترمب انه في حال تعرضت الولايات المتحدة لهجوم جديد تم تدبيره في افغانستان، فان واشنطن ستعود "بقوة" اكبر "من اي وقت مضى".

وكان ترمب تعهد طي صفحة هذه الحرب المستمرة منذ 2001. وتجري واشنطن منذ عام مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع طالبان وقد بلغت مراحلها الاخيرة في العاصمة القطرية.

وشدد الرئيس الاميركي على ان الانسحاب لن يكون تاما مع ابقاء قوة قادرة على تقديم "معلومات استخباراتية عالية المستوى".

واضاف "ينبغي الحفاظ على وجود".