الرئيس الإيطالي يكلف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب / أرشيف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. روما 20 أغسطس/آب 2019.

كلف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا الخميس رئيس الحكومة السابق جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة، إثر تحالف حزبه حركة خمس نجوم مع الحزب الديمقراطي على تشكيل ائتلاف حكومي. وانهار تحالف الحركة السابق مع حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف بسبب قرار زعيمها ماتيو سالفيني الانسحاب من الحكومة.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الإيطالية الخميس أن الرئيس سيرجو ماتاريلا قد كلف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة.

وأمام كونتي بضعة أيام لإجراء مشاورات سياسية والتحقق من ضمان الأغلبية في البرلمان، بعد موافقة حركته خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي (يسار وسط) للعمل معا ضمن ائتلاف جديد.

وكانت حركة خمس نجوم قد أعلنت الأربعاء التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي ليحل محل تحالفه السابق مع حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف.

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ويعتبر حزب خمس نجوم، صاحب أكبر كتلة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية عام 2018، أساسيا لتشكيل غالبية حكومية.

ولقد عاشت إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما فضل وزير الداخلية ماتيو سالفيني في الثامن من أغسطس/آب سحب حزبه رابطة الشمال من الائتلاف الحاكم مع حركة 5 نجوم، ما دفع كونتي إلى الاستقالة في 20 من الشهر الجاري، متهما سالفيني بـ"تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة" قبل مصالح البلاد.

فرانس24/ أ ف ب