إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صعدة باتجاه السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة من دون طيار للحوثيين إيرانية الصنع أسقطها التحالف

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأضاف أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة، مؤخراً، من الميليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها، من خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

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وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الإرهابية.

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