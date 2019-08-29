الارشيف / اخبار العالم

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صعدة باتجاه السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
طائرة من دون طيار للحوثيين إيرانية الصنع أسقطها التحالف دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة من دون طيار للحوثيين إيرانية الصنع أسقطها التحالف أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من صعدة باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأضاف أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء "واس".

وأكد العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة، مؤخراً، من الميليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها، من خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

Advertisements

أخبار ذات صلة

وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد  الميليشيا الإرهابية.

شاهد أيضا: أول من لقب بـ"خادم الحرمين".. الملك فهد بن عبدالعزيز

نشأ في كنف والده الملك عبد العزيز والتحق في طفولته بمدرسة الأمراء بمدينة الرياض
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صعدة باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا