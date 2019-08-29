أمطار تباغت مركزا تجاريا.. لحظة انهيار السقف أمام قوة السيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media الأمطار فاجأت زوار المركز التجاري

وتعرض إقليم بايلو الذي تقع به المدينة إلى سيول جارفة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى درجة لم يتحملها جزء من سقف المركز التجاري.

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وتظهر لقطات فيديو، سيدة تتمشى في طابق علوي بالمركز، قبل أن يباغتها سيل المياه العارم ويدفعها على الأرض لعدة أمتار، إلا أنها لم تصب بأذى على ما يبدو.

وكشفت مصادر صحفية محلية أن شخصا آخر تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث.

وتعرضت مناطق متفرقة من الصين وتايوان إلى أمطار غزيرة أدت إلى انهيارات طينية، وأدت إلى مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، حسب السلطات المحلية.