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وتعرض إقليم بايلو الذي تقع به المدينة إلى سيول جارفة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى درجة لم يتحملها جزء من سقف المركز التجاري.
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وتظهر لقطات فيديو، سيدة تتمشى في طابق علوي بالمركز، قبل أن يباغتها سيل المياه العارم ويدفعها على الأرض لعدة أمتار، إلا أنها لم تصب بأذى على ما يبدو.
وكشفت مصادر صحفية محلية أن شخصا آخر تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث.
وتعرضت مناطق متفرقة من الصين وتايوان إلى أمطار غزيرة أدت إلى انهيارات طينية، وأدت إلى مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، حسب السلطات المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار تباغت مركزا تجاريا.. لحظة انهيار السقف أمام قوة السيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.