رئيس أوكرانيا يقترح تعديلات دستورية وترشيحات للمناصب الوزارية

اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مجلس الرادا (البرلمان) أسماء المرشحين لتولي المناصب في الحكومة الجديدة، إضافة إلى إدراج تعديلات هامة على الدستور.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال الاجتماع الأول المجلس بتشكيلته الجديدة التي أفرزتها انتخابات يوليو الماضي، عندما فاز

حزب زيلينسكي "خادم الشعب" بأغلبية المقاعد النيابية.

في أول خطوة تنظيمية اختار مجلس الرادا زعيم حزب "خادم الشعب"، دميتري رازومكوف رئيسا له.

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وبعد أن قدم رئيس الوزارء السابق فاسيلي غرويسمان استقالة حكومته

رسميا أمام النواب، رشح زيلينسكي لهذا المنصب أليكسي غونشاروك، الذي شغل حتى اليوم منصب نائب رئيس الديوان الرئاسي.

كما طرح زيلينسكي أسماء المرشحين للوزارات والمؤسسات الحكومية المحورية، مثل وزارات الدفاع والخارجية والمالية والنيابة العامة، ليحلوا فيها محل أنصار الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على الترشيحات الرئاسية في جلسة اليوم.