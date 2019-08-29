ترامب: سنبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع طالبان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان، بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاماً.

وقال ترامب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز "سنخفض عديد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك. سنكون دائماً موجودين" في أفغانستان.

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