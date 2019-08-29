مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم مشروع قرار بشأن إدلب

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعاً لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة.

وأكد دبلوماسيون، أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.

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ويأتي ذلك، بينما يفترض أن يستمع مجلس الأمن الخميس إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسن.

وتدور اشتباكات عنيفة بشكل يومي بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة، في مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.