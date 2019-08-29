كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلفان": الإمارات لم تسمح بقتل الحوثيين في العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي، على نبأ مقتل زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثي وقياداته، قائلا: "شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتلهم في العيد".

وكتب "خلفان" عبر حسابه، على "تويتر": " أبت شمية الإمارات أن تضرب الحوثي وقياداته أثناء تحية الحوثيين له خلال العيد، وليعلم الجميع أنه وصلت معلومات عن تواجدهم ولكن لم تفعل الإمارات ، حيث لم تقبل شيمة الجندي الإماراتي أو المسؤول الإماراتي ذلك".

وسبق أن قرر ضاحي خلفان التوقف عن التغريد على حسابه عبر "تويتر"، وذلك في قرار مفاجيء.



وكتب خلفان: "سأتوقف عن التغريد عشرة أيام... حتى تلتقط الحدث أنفاسها وتفتح عيونها جيدا... وتعلم أن القاعدة في قلب الحدث... قصدي المعارك".